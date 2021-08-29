Fark etmediği traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Sivas’ta otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Kazada, Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan K.A. yönetimindeki 76 ADD 606 plakalı Renault marka otomobil önünde seyretmekte olan S.K. yönetimindeki 58 AF 723 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör takla atarak yoldan çıktı. Her iki araç sürücüsü ve otomobilde bulunan A.A. yaralandı. Yararılar ambulanslarla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.