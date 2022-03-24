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Fakülteler basketbolda yarıştı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları arası basketbol turnuvası düzenlendi.
SİVAS 24.03.2022, 12:18
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları arası basketbol turnuvası düzenlendi.
Basketbol müsabakalarına Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi katıldı. Turnuvanın yarı finalinde Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesini, Mühendislik Fakültesi ise Veteriner Fakültesini yenerek finalde karşılaştı.
Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesini 62-44 yenerek turnuvanın şampiyonu olurken Mühendislik Fakültesi ikinci, Veteriner Fakültesi ise üçüncü oldu.