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Etkili iletişim için kendi sesinizi dinleyin

Haber Spikeri Beyza Hakan etkili iletişim için kişinin sesli konuşması gerektiğini ve kendi sesini dinlemesi gerektiğini söyledi

SİVAS 24.02.2021, 13:49
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Etkili iletişim için kendi sesinizi dinleyin

Haber Spikeri Beyza Hakan etkili iletişim için kişinin sesli konuşması gerektiğini ve kendi sesini dinlemesi gerektiğini söyledi

Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı tarafından hazırlanan Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) söyleşilerine bu hafta Haber Spikeri Beyza Hakan konuk oldu. Spikerlikte dikkat edilmesi gereken hususlar, Türkçenin kullanımı, etkili iletişim gibi konularda bilgi veren Hakan, akıcı konuşmak için yüksek sesle kitap okumanın önemine değindi. Beyza Hakan, konuşmasında, “Haber, program sunan herhangi bir şeyi takdim eden birisinin ister sahnede olsun ister ekranda olsun amacı karşıdakini ikna etmek. Kişi akıcı konuşmaya başladığında özgüven de gelecek ve farkında olmadan beden dillerini kullanacaklar. Konuşurken bir yere tutunup destek almamak, elleri cebe sokmamak, başı dik tutmak, karşıdakinin gözlerinin içine bakmak oldukça önem arz eder. Eğer ekrandan sunuyorsanız birinin gözünün içine bakmak, doğru sunum için doğru hitabet çok önemli. Eğer sahnede sunum yapacaklarsa olabildiğince çok detaya girmeden göz kontağı yakalamaya çalışarak sunmaya çalışsınlar. Ama kitleye hitap etmek için diksiyon eğitimlerine gerek var. Nefes teknikleri çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yüksek sesle okuyun, kendi sesinizi dinleyin

Hakan, kişinin kendisine güven duyması için yüksek sesle okuyup kendi sesini duymaları gerektiğini belirterek, “Etkili iletişimin olmazsa olmazı diksiyon, doğru Türkçe ve doğru nefes teknikleri. Herkesi memnun etmeniz gerekiyor. Ses egzersizi yapmanız lazım. Yüksek sesle okumanın önemini azımsamayın; günlük hayatta düzgün konuşabilmek için, teklemeden konuşmak için yüksek sesle konuşmanız gerekiyor. Ne sunuyorsanız onu dinlemek zorundasınız. Terim anlamlara hâkim olmanız gerekiyor. Teknik bilgileri bilmek zorundasınız. Konuşmanıza güvenecek noktaya gelin. Deneyimi olmayanlara şans verilmeli ki onlar da meslekte ilerlesinler. Uzmandan eğitim alırlarsa gerçekten kritik anları atlatabilecekler. Kendilerine güven duymaları için yüksek sesle okuyup yüksek sesle dinlemeleri gerekir. Hataları da tolere etmeyi öğrenmelisiniz. Bol konuşun, güvenilir kaynak bulun. Etkili iletişim eğitimi seçmeliler. Diksiyon sadece doğru Türkçe için değil; beden dili ile beraber etkili iletişim için de önemli. Kendi sesinizi dinleyin. Doğru Türkçe için radyo tiyatrolarını dinleyin’’ dedi.
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