ESTAŞ’a 4 ödül birden

Yerli sanayi ve ihracattaki başarılarıyla adından söz ettiren ESTAŞ, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından dört farklı alanda elde ettiği derecelerle ödüllendirildi.

Sivas’ta 1977 yılında kurulan Türkiye’nin ilk eksantrik (kam) mili üreticisi olan ESTAŞ, dünya pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Dev otomobil firmalarına ve Formula pistlerindeki özel performans araçlarına yaptığı üretimle dikkat çeken firma, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından yapılan derecelendirmede 4 farklı alanda ödüle layık görüldü.

Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ESTAŞ), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) 2022 Yılı OSB Yıldızları değerlendirmesine göre; OSB’lerde en çok AR-GE harcaması yapan firma kategorisinde 11. firma, OSB’lerde en fazla stajyer istihdamı sağlayan firmalar kategorisinde 20. firma, OSB’lerde AR-GE Harcamasını en çok arttıran firma kategorisinde 35. firma, OSB’lerde en çok ihracat yapan firma kategorisinde 86. Firma olarak belirlendi. ESTAŞ elde ettiği derecelerle belgelendirilip ödüllendirildi.