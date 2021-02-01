Eşek yemliği kızak oldu

Sivas’ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan iki arkadaş ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kafadar iki arkadaştan Erkan Demirtaş, otomobilin direksiyonuna geçerken Halil Yılmaz ise kızak yaptıkları eşek yemliğinin içine bindi. Otomobil yemliği karla kaplı sokaklarda çekerken yemlik içindeki Yılmaz ise kayarak doyasıya eğlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.