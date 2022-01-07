Ermeni mezarlığı koruma altına alındı

Gemerek Belediyesi ilçede bulunan ve Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgenin etrafını duvar ile çevrilerek koruma altına aldı.

Geçmişten günümüze tarihin izlerinin taşındığı Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan ermeni mezarlığı, belediye tarafından çevre düzenlemesi yapılarak koruma altına alındı. Çevresi duvarla sarılan tarihi mezarlık dış etkenlerden de izole edilmiş oldu. Gemerekliler belediyenin bu hizmetini memnuniyetle karşıladı.