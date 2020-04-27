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Erbaş’a destek

CUMA HUTBESİNDE EŞCİNSELLİĞİN VE ZİNANIN GÜNAH OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’A DİYANET SENDİKALARINDAN DESTEK GELDİ.

Erbaş’a destek

CUMA HUTBESİNDE EŞCİNSELLİĞİN VE ZİNANIN GÜNAH OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’A DİYANET SENDİKALARINDAN DESTEK GELDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:43
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Erbaş’a destek

Cuma hutbesinde eşcinselliğin ve zinanın günah olduğunu belirttiği için eleştirilen Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’a diyanet sendikalarından destek geldi.

Manevi, İlkeli ve Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Gürün Şubesi başkanı Summani Şahin yaptığı açıklama ile Erbaş’a destek verdi. Şahin yaptığı açıklamada, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen ahir zaman peygamberi efendimizin ümmeti olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun ve hatta insanlığın ahlakı üzerinden tüm varoluşuna kast edenleri esefle eleştirmek ve bu gayri tabi mefhumun yayılmasını önlemek her Müslüman üzerine bir vazife olmaktan öte insanlığın bir görevidir. Nasıl ki dinimiz güzel ahlak ve adalet üzerine ise biz de adil ve ahlaki olmayan karşısında saf tutmayı onur biliyoruz. Bu felaketin yayılması ve dahi ahlakın şanı karşısında silinip yitmesi mücadelesini başlatan kıymetli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanında oluşumuz insan olmak ve hakkın yiğitleri olmamız gereğidir. Yeryüzüne halife kılınan insanlığın vecd ile ilahi nurda aydınlanmak yerine helak olanların izi üzerine yürümesi kuşkusuz büyük bir felaket olacaktır. Bu felaketin yayılması ve deni ahlakın ifşası karşısında yiğitçe bir mücadele başlatan kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’ın yanında olmamız ve hakkın yiğitleri olmamız üzerimize bir borçtur” şeklinde konuştu.

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