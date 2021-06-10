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Engelli vatandaşa elektrikli motor jesti

Sivas’ın Gürün İlçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa Demir Grup Yönetim Kurulu ve Gürün Belediyesi’nin katkılarıyla elektrikli motor hediye edildi.

SİVAS 10.06.2021, 11:50
Engelli vatandaşa elektrikli motor jesti

Sivas’ın Gürün İlçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa Demir Grup Yönetim Kurulu ve Gürün Belediyesi’nin katkılarıyla elektrikli motor hediye edildi.

İş adamı Hamit Demir’in desteği ve Gürün Belediyesi’nin katkılarıyla alınan Regal Raptor K3 elektrikli motor, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim edildi. Başkan Çiftçi, toplum olarak her zaman engelli vatandaşlara sahip çıkmamız gerektiğini belirterek, “Yardımlarıyla hemşerimizi mutlu eden Hamit Demir’e teşekkür ediyor K3 elektrikli motora kavuşan vatandaşımıza motorunu iyi günlerde kullanmasını diliyoruz” dedi.
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