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Enerji timleri yeni yıla hazır

ÇEDAŞ Yılbaşında enerji kesintisi yaşanmaması için 124 kişilik ekibi ile sahada göreve hazır olacak.

SİVAS 30.12.2021, 12:34
Enerji timleri yeni yıla hazır

ÇEDAŞ Yılbaşında enerji kesintisi yaşanmaması için 124 kişilik ekibi ile sahada göreve hazır olacak.

Yılbaşı nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak’ta planlı bakım çalışmalarını iptal eden ÇEDAŞ, kesintisiz enerji için sahadaki ekip sayısında artışa gitti. 31 Aralık’ta 124 kişilik ekibi ile sahada yer alacak olan şirket, gelişebilecek arızalara karşı Sivas’ta 5, Tokat’ta 3 ve Yozgat’ta 2 olmak üzere 10 adet mobil jeneratörü de hazır bulunduracak.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yaklaşık 1 milyondan fazla aboneye günün her saati kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti verme hedefi ile faaliyet gösteren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) yılbaşı gecesinde sahadaki personel sayısında artışa geçti. Beklenmeyen bir arızaya karşı 31 Aralık Cuma günü, 3’ü mühendis, 121’i saha personeli olmak üzere 124 kişilik bir ekip oluşturan firma, 5’i Sivas, 3’ü Tokat ve 2’si Yozgat’ta olmak üzere toplam 10 mobil jeneratörü de göreve hazır tutacak.

Planlı yatırımlar iptal edildi

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, yılbaşı gecesi ve 2022’nin ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi’nde planlı yatırımların iptal edildiğini dile getirip, “2020 yılından sonra 2021’de pandeminin etkisi altında geçti. Öncelikle daha büyük umutlarla girdiğimiz 2022’nin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik hizmeti veren bir şirket olarak yılbaşı gecesinde beklenmeyen arızalardan kaynaklı kesintilere karşı alarm durumundayız. Her zaman olduğu gibi bu güzel gecede de vatandaşlarımızın enerji sıkıntısı yaşamaması için sahada olacağız. Bu kapsamda yılbaşı günü için personel sayımızı artırdık. Yine merkezi kontrol ve veri toplama sistemi olarak ifade ettiğimiz SCADA merkezimiz ile uzaktan besleme yapabileceğimiz istasyonlarda da gelişebilecek bir kesinti süresini en aza indirmek için ekiplerimiz hazır olacak. Bu sırada mobil jeneratörlerimizi de 3 kentimizin merkezi noktalarında bekleteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılın yanı sıra sert kış koşullarına karşı da alarm durumunda olduklarını dile getiren Kıvılcım, kesinti sayısı ve sürelerini minimum seviyede tutmak için 7 gün 24 saat esası ile çalıştıklarını kaydetti.

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