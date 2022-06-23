En uzun gecede, 751 yıllık medresede şiir dinletisi

Sivas’ta bulunan tarihi Buruciye Medresesinde düzenlenen gecede Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, "Aynadan Geçen Şiirler” isimli şiirlerini okuyarak şiirlerin hikayelerini anlattı.

Sivas Dil ve Edebiyat Derneği, En uzun geceyi ve en kısa geceyi şiirle aydınlatma geleneğini 21 Haziran gecesi de sürdürdü. Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği Buruciya A.Ş nin katkılarıyla düzenlenen geceye şiir severler yoğun ilgi gösterdi.

“Şüphesiz bulunduğumuz en korunaklı sığınak şiirdir”

Programda konuşma yapan Sivas Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Aydın Yılmaz, “Her dizesi bir kor gibi gönüllerimizi yakan, ’Gündönümü Şiir Akşamlarının’ 8’incisinde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Selçuklunun kalbi olan bu güzide mekânda gönül dostlarımızla mısra mısra geceye yürümek hayatımızın en anlamlı duruşudur. Şüphesiz bulunduğumuz en korunaklı sığınak şiirdir. Buruciye Medresesinin şiirle donatılmış her bir figüründe ecdadımızın seslerini hatırlıyoruz” dedi.

Gecede aynı zamanda Edebiyatçı-Şair Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, "Aynadan Geçen Şiirler" isimli kitabından eserler okuyarak eserlerden ilham aldığı hikayeleri anlattı.