banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?

En iyi yazanları Çanakkale’ye götürdüler

Sivas’ta Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokullar ve liselerden dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürüldü.

SİVAS 19.10.2021, 13:51
En iyi yazanları Çanakkale’ye götürdüler

Sivas’ta Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokullar ve liselerden dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürüldü.

Salgın dolayısıyla 2020 yılında icra edilmesi gereken gezi faaliyeti kısıtlamalarının kaldırılması sonucu 12 Ekim 2021 tarihinde 23 öğretmen ile gerçekleşti. Sivas Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 2020 yılında düzenlenen ‘Yazan Gençlik Ecdadının İzinde’ Projesi kapsamında dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi. İl ve ilçe merkezlerinde Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokuldan dereceye giren ilk 50 öğrenci ile liselerden dereceye giren 55 öğrenci ve sınavlarda derece alan 9 öğrenci olmak üzere toplamda 114 öğrenci Çanakkale’nin 105. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisine katılarak, Türk tarihi için büyük önem taşıyan alanları gezdi. I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası’ndaki savaş alanlarını inceleyerek, duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, rehberler eşliğinde bölgedeki tüm noktaları tanıma fırsatı elde ettiler. Öğrenciler tarihi alanları gezerken duygulandıklarını ve Çanakkale tarihinin yerinde öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, gezinin düzenlenmesini sağlayan Sivas Valisi Salih Ayhan’a teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2