Elbeyli barajı ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Yapım çalışmaları devam eden Elbeyli barajının tamamlanması ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sivas’ın Elbeyli Barajında çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada “Çalışmaları devam eden Sivas Merkez Elbeyli Barajının tamamlanması ile Barajda depolanacak su ile 1.790 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacaktır.” dedi.

Yıldız, baraj ile ülke ekonomisine 2 milyon liranın üzerinde katkı sağlanacağını dile getirip, “ Barajın temelden yüksekliği 37,90 metre ve su depolama kapasitesi 668 bin metre küp olacak. Elbeyli Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 343 TL gelir artışı ile 159 kişiye istihdam sağlanabilecek. Ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 120 bin 950 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.