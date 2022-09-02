Eken:" Birçok sektörün önemli sorunlarına çözümler ürettik"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır ile birlikte Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve ekspertiz firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır ile birlikte Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve ekspertiz firma temsilcileriyle bir araya gelerek, talep ve beklentileri dinledi.

Sektörel toplantılara önem verdiklerini ifade eden Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “4 yıllık görev süremizde tüm sektörlerimizle sık sık istişare toplantıları düzenledik. Sorun ve sıkıntıları direk muhataplarından alarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile TOBB’a bildirdik. Birçok sektörün önemli sorunlarına çözümler ürettik. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarımız ile de yaşadıkları sorun ve sıkıntılar ile taleplerini dinledik. Son derece verimli bir toplantı oldu” dedi.

“Asgari Ücrete yapılan yüzde 29,30’luk zam sektördekileri memnun etmemektedir”

Genel giderlerin geçen yıla göre 5 kat arttığını belirten STSO Başkanı Eken, “Sektörün sorunlarına dair raporumuzu hazırladık. Bunu TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaştık. Türkiye Bankacılık Sisteminin vazgeçilmez bir aktörü olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, 23 Temmuz’da Resmî Gazetede açıklanan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesindeki Yüzde 29,30’luk artış miktarını yeterli bulmamaktadır. Talepleri oransal bir düzeltme değil yeniden düzenlemedir. Hafta tatili olmaksızın uzun sürelerde çalışan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, çalışmaları çerçevesinde kendinden ödün vermeye devam etmektedir. 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesine yapılan yüzde 29,30’luk zam sektördekileri memnun etmemektedir. Genel giderler geçen yıla oranla 5 kat artmışken, konut rapor ücretlerinin minimum 2500 TL olmasını ve tarifedeki diğer nitelikteki gayrimenkullerin rapor ücretlerinin buna uygun olarak artırılmasını, Yüksek enflasyonlu koşullarda eriyen ücretlerin, enflasyon artışı ile uyumlu hale getirilerek çeyrek periyotlarla düzenlenmesini ve buna ilişkin mevzuat değişikliğinin yapılmasını, Yol ücretlerinin il ve mesafe kısıtlaması olmaksızın, rapor ücretine ek olarak “(KM x 0,15) x Benzin litre ücreti” olarak belirlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.