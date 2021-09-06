Ehliyetlerini 5 yıl geri alamayacaklar

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik aralıksız sürdürülen uygulamalarda bir hafta içerisinde 23 kişi hakkında işlem başlatıldı, 4 kişinin ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve sokak satıcılarına yönelik denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 14.21 gram Metamfetamin, 30.50 gram Esrar, 49.68 gram Sentetik Kannobinoid, 784 adet Sentetik Ecza Hap, 31 kök Hint Keneviri ve 1 adet Narkotik Madde kullanma aparatı ele geçirilirken 23 kişi hakkında uyuşturucu imalatı, satışı ve kullanma suçlamaları ile işlem başlatıldı.

Uyuşturucu etkisinde trafikte araç kullanan 4 kişiye ise 27 bin 636 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.