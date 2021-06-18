Eğitim camiasından kan bağışı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bilgimiz zihinlere kanımız bedenlere hayat versin istiyoruz" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya kurum personeli ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında Kızılay Sivas Şubesi Kan Bağışı Merkezi ekipleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde stantlar oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da stantları ziyaret ederek kan bağışı kampanyasına destek verdi. Savaşçı, kan bağışında bulunan personelin yanı sıra Kızılay ekiplerine de teşekkür etti.