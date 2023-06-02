Eğitim çalışmaları masaya yatırıldı

Sivas’ta İl Eğitim Bölgesi Koordinatör Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında kurumun toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Mesut Kaş, Sivas Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan ve Eğitim Bölgesi Koordinatörü olan okul müdürleri katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje ve çalışmaların ildeki uygulamaları ve Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında okullarda yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Ortak yazılı sınavlar ve eğitim bölgeleri öğretmen görevlendirmelerinin ele alındığı toplantıda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı planlamaları da masaya yatırıldı.