Eğitim alanında yapılan çalışmalar ele alındı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirme toplantılarında ele alındı. İl merkezinde görev yapan Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenleri ile KÖPRÜ Projesi soru hazırlama ekibinde yer alan öğretmenlerin bir araya geldiği toplantılarda proje üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi toplantı salonunda ikişer oturumla 3 gün süren toplantılara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım Solak da katıldı. Geçmiş yıllarda ve bu yıl proje kapsamında yapılan çalışmalar ve istatistiki bilgilerin değerlendirildiği toplantıda; izleme sınavları, KÖPRÜ youtube kanalı, öğretmenlerin kullanımı için hazırlanan yaprak testler, fasiküller ve deneme çözüm videoları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Projenin gelişmesi için sahada görev yapan öğretmenlerin fikirlerini paylaştığı toplantılar son derece verimli geçerken öğretmenlere doküman hazırlama süreci hakkında da bilgiler verildi. Programda konuşan Şube Müdürü Yıldırım Solak, KÖPRÜ Projesinin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek sahada görev yapan öğretmenlerin fikirlerinin projenin gelişimi ve geleceğine ışık tutacağını söyledi. Solak, "Projenin geliştirilmesi için bütün imkânları seferber eden Valimiz Sayın Salih Ayhan’a ve desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüz Ergüven Aslan’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.