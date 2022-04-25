Ebelik Bölümü öğrencileri çelenk sundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Programa Ebelik Bölümü öğretim elemanları ile Ebelik Bölümü 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından açıklamalarda bulunan SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur ebeliğin tarihin en eski meslekleri arasında yer aldığını söyledi.

Ebelerin anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Cesur, “Ebeler, kent merkezinden kırsal kesime kadar tüm topluma sağlık hizmeti sunan, toplum sağlığının geliştirilmesinde kilit rolde olan meslek grubudur. Türkiye’de ortalama 57 bin ebe; anne, yenidoğan, çocuk ölüm ve hastalıklarının azaltılması, sezaryen oranlarının azaltılması, risk yönetimini sağlayarak riskli gebeliklerin, riskli doğumların önlenmesi, anne ve yenidoğanların sağlıkla topluma kazandırılması için her gün fedakârlıkla çalışmaktadır” dedi.

Salgın döneminde ebelerin ön saflarda yorulmadan görev yaptığını kaydeden Cesur, “Toplum sağlığının geliştirilmesinde kritik rolü olan ebelere yatırım yapılması çok önemlidir. Ebelere toplum sağlının korunması ve geliştirilmesi için uygulanacak projelerde ve eğitim programlarında etkin ve aktif roller verilmelidir. Sağlıklı bir toplum için ebelere yapılan yatırımlar artırılmalıdır. Tüm meslektaşlarımın ve ebe adayı öğrencilerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun” diye konuştu.