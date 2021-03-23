Durumundan şüphelendikleri araçtan 60 kilogram tütün çıktı

Sivas’ta polis ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu bir araçta 60 kilogram tütün elegeçirdi.

Sivas Kangal ilçe emniyet müdürlüğünce yapılan yol uygulması sırasında durumundan şüphenilen bir araçta arama yapıldı. Arama sırasında 9 adet farklı ağırlıklada poşetlenmiş toplamda 60 kilogram satışa hazır kıyılmış tütün ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan şahsa “Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçlaması ile işlem başlatıldı.