Dursun, “Sivas’ta bin 398 kişi kredi kullandı”

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas’ta bin 398 esnafa 259.3 milyon TL kredi kullandırttıklarını söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, arttırılan kredi oranları ve düşen faizlere değinerek birlik faaliyetlerine değindi. Kredi limitlerinin 350 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkartıldığını, kefalet karşılığı limitlerin 10 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkartıldığı ve yıllık faizlerin yüzde 9.5’ten yüzde 7.5’e düşürüldüğünü hatırlatan Dursun, son on ay içerisinde bin 398 esnafa 259 milyon 317 bin TL kredi kullandırttıklarını söyledi.

Dursun yaptığı açıklamada, “Göreve geldikten sonra bin 398 kişiye 259 milyon 317 bin TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Toplam plasmanımız 298 milyon 500 milyon TL olup esnafımızın üzerine 288 milyon 500 bin TL’lik kredi vardır. Toplamda 4 bin 485 adet taşınmaz ipotek alınmıştır. İlk günden bu güne kadar taşınmaz ipotek toplam tutarı 1 milyar 780 milyon 865 bin TL’dir. Toplamda 971 kişiye 124 milyon 998 bin TL’lik araç rehini alınarak kredi kullandırımı yapılmıştır. Gün sayısı 90 günden 60 güne düşürüldü. Risk guruplarını aynı seviyede tutulmasını sağladık. Halk Bankasından 10 Ekim 2021 tarihinden 10 Ekim 2022 tarihine kadar bin 29 kişi takibe alınmış olup toplamda ödenen takip tutarı 7 milyon 919 bin 700 TL dir. Ancak ortağımız üzerinde kooperatif alacağı yok denecek kadar azdır. 11 Ekim 2022 tarihinden itibaren verilen hazine destekli kooperatif kredi faiz oranı yıllık yüzde 9.5’ten yıllık yüzde 7.5’a düşürülmüştür.” dedi.