banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
CHP’li belediyede grev kapıda
CHP’li belediyede grev kapıda
Konut fiyatları yüzde 96,4 arttı
Konut fiyatları yüzde 96,4 arttı
Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Dünya’da yetişkin nüfusun 5’te biri uyuşturucu kullanıyor

Sivas’ta düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda açıklanan rakamlara göre Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yakalanan uyuşturucu miktarı ikiye katlandı.

SİVAS 18.04.2022, 12:20
Dünya’da yetişkin nüfusun 5’te biri uyuşturucu kullanıyor

Sivas’ta düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda açıklanan rakamlara göre Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yakalanan uyuşturucu miktarı ikiye katlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ’Ben Olsaydım’ sloganı ile geliştirdiği proje dahilinde Sivas’ta da 3 gün sürecek ’Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ başlatıldı. Sivas Öğretmen Evinde İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı çalıştaya, güvenlik birimlerinin ilgili sorumluları, uzmanlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, bağımlılığı dört ana başlıkta ele aldıklarını belirtip bunları; alkol, sigara, diğer maddeler ve teknoloji bağımlılığı olarak sıraladı. Dört grupta çalıştaylar düzenleneceğini belirten Moğulkoç, üç gün sürecek çalıştayda toplumun tüm katmanlarının fikirlerini almayı amaçladıklarını ifade etti.

Verimli bir çalıştay olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı konuşmada çalıştayın verimli geçmesini arzuladıklarını belirtip, “Bağımlılıkla mücadelede çözüm yollarını belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Komisyonumuzdaki temsilciler başta olmak üzere, akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve bağımlılıkla mücadelemize katkı sağlayacak kişiler, kurumlar ve gönüllülerimizle birlikte bu çalıştayımızı gerçekleştireceğiz.” dedi.

İkiye katlandı

Sivas, Türkiye ve dünyada uyuşturucu kullanımına dair rakamların paylaşıldığı Çalıştay uyuşturucu kullanımının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla ele geçirilen uyuşturucu miktarının ikiye katlandığı görüldü. 2020 yılında polis ve jandarma mıntıkalarında yapılan uygulamalarda piyasa değeri 515 bin 850 TY değerinde 5 kilo 870 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2021 yılında yaklaşık yüzde 110’luk artışla piyasa değeri 1 milyon 122 bin TL olan 12 kilo 219 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Artışta uyuşturucu kullanımındaki artışın yanı sıra kolluk kuvvetlerinin sıkı çalışmasının da etkisi bulunuyor. Çalıştayda yapılan konuşmalarda Birleşmiş Milletlerin 2020 yılı raporlarına göre dünyada 269 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı açıklandı. Bu rakam dünyadaki yetişkin nüfusun 5’te birine denk geliyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu