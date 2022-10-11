Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Kalp Günü etkinliği düzenlendi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Kalp Günü etkinlikleri düzenlendi.

Sivas’ın Gemerek ilçesine Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 29 Ekim Dünya Kalp Günü çerçevesinde Uzm. Dr. Şule Şarlı tarafından ilçede farkındalık amacı ile Gemerek Halk Eğitim Merkezinde eğitim düzenlendi. Konu ile ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapıldı.