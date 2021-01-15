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DSİ’den Sivas’a yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sivas’a yaptığı çok sayıda yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

SİVAS 15.01.2021, 10:27
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DSİ’den Sivas’a yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sivas’a yaptığı çok sayıda yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını ‘sulamada hamle yılı’ ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

“Sivas’ımızın Mümbit Topraklarını Suya Kavuşturduk”

Yıldız Sivas’ın kurak topraklarını suya kavuşturduklarını ifade edip, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Sivas ilinde inşa edilen 57 sulama tesisi ile 560 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Sivas topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 385 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” dedi.

50 Bin 150 Dekar Çalışmaları Devam Ediyo

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini aktaran Yıldız, "Sivas’ta kalkınmayı hızlandırmak, sulamayı ve ziraatı geliştirmek için inşaatı devam eden 4 adet sulama inşaatının tamamlanması ile 50 bin 150 dekar arazinin sulaması sağlanacak olup milli ekonomiye yıllık 42 milyon 257 bin 777 TL zirai gelir artışı sağlayacaktır”dedi.

“Sivas’a 16 Baraj ve 24 Gölet Kazandırdık”

Sivas’a son 18 yılda devasa yatırımlar yaptıklarının altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Kentte 292 adet Tesis ile 3 Milyar 091 Milyon 662 Bin 670 TL yatırım yaptıklarını vurgulayarak Sivas’ta 16 baraj, 24 Gölet inşa ettik. Diğer taraftan Sivaslı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Sivas’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. İnşaatı devan eden 7 baraj ve 4 gölet ile 85 bin 631 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır” dedi.

Menba Kalitesinde İçme Suyu

Yıldız Sivas’ın menba kalitesinde içme suyuna kavuşturulduğunun altını çizerek, “Sivas il ve ilçelerinde bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile toplam 397 bin 353 kişinin yıllık 40,50 milyon m içme suyu temin etmekteyiz. Sivas 4 Eylül Barajından aldığımız su, inşa ettiğimiz isale hattı ve arıtma tesisi ile şehre iletilerek Sivas’ın içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca, Tavra kaynakları suyunun da arıtılarak şehre verilmesi ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması için isale hattı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Tabi sadece Sivas şehir merkezinin değil ilçelerin de içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Hafik ilçemizin içme suyu ihtiyacını ise Pusat Özen Barajı ile karşıladık. Şarkışla ilçemize ise içme suyunu Kanak Barajı’ndan vereceğiz. Suyun alınacağı isale hattı tamamlanmış olup, branşman yapısı ile su alınacaktır. Divriği ilçesi ve civar yerleşimlerine Mursal Barajı’nın suyunu 33 kilometrelik isale hattı ile götürüyoruz. İsale hattı ve arıtma tesisi tamamlandı. İlçeye arıtılmış su verilmektedir”dedi.

“Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk”

Yıldız taşkın koruma projeleri ile halkın ve toprağın korunduğunu ifade edecek şunları kaydetti. “Diğer taraftan son 18 yılda inşa edilen 164 adet taşkın koruma tesisi ile 3 ilçe, 155 meskun mahal ve 35 bin 257 dekar arazi taşkınlardan korunduğunu belirterek, 15 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
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