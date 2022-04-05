DSİ yardımcı olmadı, üretimden vazgeçmeyerek tarlasına 2.5 km boru döşedi

Sivas’ta bir üretici DSİ’den sulama yardımı alamadı, üretimden vazgeçmeyerek fırtınaya rağmen tarlasına 2.5 km sulama borusu döşemek zorunda kaldı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcu Çiftliği köyünde yaşayan Mustafa Çamcı isimli üretici bu yıl tarlasına şeker pancarı ve silajlık mısır ekmeye karar verdi. Sulama için DSİ’den yardım isteyen üreteci ret cevabı aldı. Çamcı’nın beyanına göre DSİ yetkilileri kanaldan kendisine su vermeyerek ırmaktan su çekmesini istedi. Aldığı ret cevabı Çamcı’yı üretmekten vazgeçirmedi. Çamcı kuvvetli rüzgara rağmen 2.5 km mesafedeki ırmaktan tarlasına boru döşemek zorunda kaldı. Çamcı’nın kuvvetli fırtınada verdiği mücadele dikkat çekti. Çamcı, şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğini söyledi.

"Mazot isterse 50 TL olsun ülkemiz için üreteceğiz"

Mustafa Çamcı, ekonomik sıkıntılara rağmen üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Bu gün sulama borumuzun çekişini yaptık. Eski suladığımız yerden aldık yeni sulayacağımız yere götüreceğiz. Suyla tarla arasındaki mesafe 2.5 km, zorlu hava şartlarında çalışıyoruz. Biz çiftçi olarak pandemi dönemi demedik ürettik. Ülkemizin ekonomisinin düzelmesi için üretmek zorundayız. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz, gübre, mazot fiyatları belli. Mazot şuanda 20’lerde, isterse 50 olsun biz ülkemiz için üretimimizi sürdüreceğiz” dedi.

“DSİ yardımcı olmuyor”

Çamcı, DSİ’nin sulama konusunda kendilerine sıkıntı çıkardığını söyleyerek, “Biz bu 2.5 kilometreden suyu getiriyoruz. Devlet Su İşleri (DSİ) bizim sulama ihtiyaçlarımızı kanaldan değil de ırmaktan yapmamız gerektiğini söylüyor. Ben bu günün zor şartlarında 3-4 bin ton şeker pancarı, 1-2 bin ton silajlık mısır üretiyorum ve bunların hiç birini de destekle yapmadım. Devletime zarar olmasın diye kendi maddi imkanlarımı kullanarak 2.5 kilometre boru aldım. Bu borunun metresi 250 lira ve suyu buraya çıkarmak için aşağıda büyük makineler çalışıyor. 350-400 bin lira elektrik faturası ödüyorum. Ama bana 1 milyon daha harca ırmağa in diyor, bu olacak iş değil. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçte bende üretiyorum, tarımın önemini gördük. Gelişmiş ülkelerde hizmet, sanayi, tarım derler. Hizmet bir yere kadar yaparsın ama aç yaşayamazsın” şeklinde konuştu.