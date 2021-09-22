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DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nde görev değişimi

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan atama ile DSİ Sivas 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya; Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Kaya’dan boşalan koltuğa atanan DSİ 25. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Çağlancı ise yeni görevine başladı.

SİVAS 22.09.2021, 09:33
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nde görev değişimi

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan atama ile DSİ Sivas 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya; Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Kaya’dan boşalan koltuğa atanan DSİ 25. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Çağlancı ise yeni görevine başladı.

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