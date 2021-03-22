Dr. Sefer Darıcı’ya ödül

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Sefer Darıcı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde ödül almaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Darıcı Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’nca Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında düzenlenen 23 ve 24’üncü Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Dr. Darıcı ‘’Tüketici Marka Tercihinin Eşik Altı Görsel Uyaranlar Manipülasyonu’’ isimli doktora teziyle Bilimsel Çalışma Ödülünü aldı. Dr. Sefer Darıcı çalışmasında, tüketicinin farkında olmadığı subliminal marka uyaranları ile algısal olarak tercihinin manipüle edilebilirliği, bunun tıbbi teknolojik bulgular ile kanıtlanması, işletmeler ve günümüz rekabet koşulları açısından durumu, tüketici hakları açısından etik ve ahlaki boyutları endişeler, alınması gereken önlemler ve öneriler konularına değindi.