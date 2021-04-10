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Don olaylarından etkilenen çiftçiler için örnek çalışma

Sivas Gürün ilçesinde meyveciliğin yaygın olduğu köylerdeki çiftçilere 500 adet meyve fidanı dağıtıldı.

SİVAS 10.04.2021, 11:40
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Don olaylarından etkilenen çiftçiler için örnek çalışma

Sivas Gürün ilçesinde meyveciliğin yaygın olduğu köylerdeki çiftçilere 500 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Sivas Gürün ilçesinde Gürün Kaymakamlığı ve Gürün Orman İşletme Şefliğinin örnek bir çalışmaya imza attı. Daha çok kayısı, elma ve ceviz gibi meyvelerin yetiştirildiği ilçede don olaylarından dolayı bu meyve ağaçları olumsuz etkileniyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Gürün Kaymakamlığı ve Gürün Orman İşletme Şefliği el ele vererek örnek bir çalışmaya imza attı. Alternatif tarım ürünlerinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla ilçede meyveciliğin yaygın olduğu köylerindeki çiftçilere daha geç çiçek açan badem, hünnap, gojibery, dut, kiraz, böğürtlen, ahududu gibi 500 adet meyve fidanı dağıtımı yapıldı.
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