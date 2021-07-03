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Doğaseverler 2 saatte 30 çuval çöp topladı

Sivas’ta bir araya gelen doğaseverler, çevre kirliliğine dikkat çekmek için göl ve mesire alanlarında çevre temizliği yaptı.

SİVAS 03.07.2021, 15:36
Doğaseverler 2 saatte 30 çuval çöp topladı

Sivas’ta bir araya gelen doğaseverler, çevre kirliliğine dikkat çekmek için göl ve mesire alanlarında çevre temizliği yaptı.

Sivas’ta doğaseverler belli aralıklarla gönüllü olarak kentin önemli coğrafi alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı ile Sivas Doğa Sporları Kulübünün (SADAK) organizasyonuyla bir araya gelen 20 gönüllü, kent merkezine 6 kilometre uzaktaki Serpincik Göleti kıyısında buluştu. Doğaseverler, 2 saatlik çalışmayla, göl çevresinden 30 çuval çöp topladı.

TEMA Vakfı Sivas İl Temsilcisi Hakan Selek, halkın duyarlılık kazanmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Doğa sadece görsellik açısından değil, suyu, havası ve toprağıyla artık çok ciddi kirlilik sinyalleri veriyor. TEMA olarak amacımız gençleri bilinçlendirmek ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak" dedi.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, "Amaçlarımızdan biri de çevreyi temiz tutarak halka bir mesaj verebilmek. Toplumumuzda eğitim ve iletişim arttı fakat gelişmeyen tek bir şey kaldı, o da çevre bilinci. Maalesef insanlarımız bunun üzerine pek gitmiyor" şeklinde konuştu.
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