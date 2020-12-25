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Doğanşar’da öğrencilere tablet dağıtıldı
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında 235 öğrenciye tablet dağıtıldı.
SİVAS 25.12.2020, 15:49
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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında 235 öğrenciye tablet dağıtıldı.Doğanşar Kaymakamlığı, Covid-19 sürecinde ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için "Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” parolasıyla harekete geçti. Doğanşar Kaymakamlığı, ilçede yaşayan öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını giderebilmek için Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyle birlikte hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere tablet alındı. Doğanşar Kaymakamlığı tarafından 235 adet tablet öğrencilere dağıtıldı. Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç da öğrencilere makamında tabletleri hediye etti.
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