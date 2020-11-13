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Divriği’den İzmir’e yardım eli

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE HAYIRSEVERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN GIDA KOLİLERİ VE BATTANİYELER İZMİR’DE Kİ DEPREMZEDELERE GÖNDERİLDİ.

SİVAS 13.11.2020, 13:05
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Divriği’den İzmir’e yardım eli

Sivas’ın Divriği ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolileri ve battaniyeler İzmir’de ki depremzedelere gönderildi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaraların sarıldığı İzmir’e bir yardım eli de Sivas’ın Divriği ilçesinden uzatıldı. Divriği Kaymakamlığı, hayırseverlerin ve siyasi partilerin katkısıyla toplanan 150 adet gıda kolisini ve 50 adet battaniyeyi İzmir’e gönderdi. Gıda kolileri ve battaniyeler Divriği Kaymakamı Mehmet Bek’inde katılımıyla dualar eşliğinde yola çıktı.
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