Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı

Sivas’ın Hafik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı, araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında yaşandı. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan H.U. yönetimindeki 58 AB 040 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpar araç savrularak diğer şeride geçip su kanalına düştü. Araçta bulunan H.U., M.U., N.U., T.U. ve H.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.