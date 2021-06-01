banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

SİVAS 01.06.2021, 16:31
Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Antınyayla ve Şarkışla ilçelerinde dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir şebeke Sivas’ın Kangal ilçesinde girdikleri evden çaldıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakalandı. Girdikleri çok sayıda evden para ve ziynet eşyası çalan biri çocuk 4 kişi Kangal ilçesinde Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri hırsızların girdikleri evden çaldıkları paraları ev sahibi M.S.’ye teslim edildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu