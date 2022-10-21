Dijital Sağlık ve Dijital Ebelik Kongresi başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya Dijital Sağlık Dijital Ebelik Kongresi başladı.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Ebelik Bölümü tarafından 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Sivas Vali Yardımcısı Selim Eser, SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy, SCÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Hayreddin Gezegen, Kongre Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur, dekanlar, müdürler, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sivas Belediye Başkanvekili Topgül, “Gelişen teknoloji sağlık alanında yeni gelişme ve süreçlerin kapılarını aralıyor. Sağlık alanındaki gelişmeleri uluslararası boyutta konusunda uzman kişilerden destek alarak takip etmek son derece önemlidir. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ başta olmak üzere, sağlık alanındaki birçok inovasyon konuşulacağı bu kongrenin şehrimizde yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Sivas Vali Yardımcısı Eser söz alarak dünyanın teknolojik anlamda evrildiğini ve ülke olarak bunun dışında kalınamayacağını ifade etti. Teknolojik olarak gelişmenin önemi adına en bariz olarak Kovid-19 Salgın sürecini iyi yöneten ülkelerin başarılı kabul edildiğini belirten Eser, Türkiye’nin müreffeh ve muasır bir seviyeye ulaşması noktasında kongrenin oynayacağı rolü vurguladı.

SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven “Son iki yılda yaşadığımız salgın süreci dünyayı ve ülkemizi büyük bir dijitalleşme furyasına yöneltti. Dijitalleşmenin etkilerini hala görüyoruz ve gün geçtikçe dijitale daha fazla entegre oluyoruz. SBF bünyesinde Dekanımız ve fakülte akademisyenlerimiz bu dijitalleşmeyi görerek üzerinde çalıştılar ve çalışmalarını bir kongreye döktüler. Ebelik Bölümümüz öncü oldu. İnsanlığa en faydalı olacak şekilde kongremizden çıktıları almayı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gezegen, kongrenin SCÜ ev sahipliğinde yapılıyor olmasının önemine değinip, dijitalleşen dünyaya uyum sağlarken sağlık ve eğitim sektörüne çok katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

Son olarak konuşan Kongre Başkanı Doç. Dr. Cesur, “Yavaş yavaş entegre olmak istediğimiz dijitalleşmeye salgın süreciyle beraber çok daha hızlı bir geçiş yaşadık. Salgın sürecinden önce yapmayı planladığımız ama salgın süreciyle birlikte gerçekleştiremediğimiz; detaylı hazırlık süreci üç yılı bulan multidisipliner kongremizle karşınızdayız.” biçiminde kendini ifade etti.

Konuşmaların ardından, kongrede emeği geçenlere protokol tarafından teşekkür belgesi verildi. Program, Dr. Ramazan Kurtoğlu tarafından gerçekleştirilen “Yeni Dünya Tasarımı: Sanal Para, Sentetik İnsan, Lego Din” başlıklı konferansla devam etti. Kongre, bugünde devam edecek.