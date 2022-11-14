Dezavantajlı kişilere online kurs verilecek

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, "Yetişkin Eğitiminde Dijitalleşme ve Uzaktan Eğitim Teknolojileri" Erasmus Projesini çerçevesinde dezavantajlı kişilere yönelik online eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.

Enstitü Müdürü Aysel Şenlen, Müdür Yardımcıları Yılmaz Bulut, Meltem Gençer ve öğretmenler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret ederek projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Şenlen; "2021 yılında Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projemiz çerçevesinde İtalya ve Portekiz’de kurs ve iş başı eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerle elde ettiğimiz kazanımlarla birlikte dezavantajlı kişilere uzaktan eğitim yolu ile kurs faaliyetleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Aslan ise projenin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.