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Devrilen traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Otomobil duramayarak yol ortasında devrilen traktöre çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

SİVAS 21.05.2021, 17:09
Devrilen traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Otomobil duramayarak yol ortasında devrilen traktöre çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Beştepeler köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada A.K. yönetimindeki 66 LH 085 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. A.Ş. yönetimindeki 38 RD 583 otomobil duramayarak traktöre çarptı. Sürücüler ve otomobilde bulunan S.A. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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