Sivas Valiliği tarafından Dünya Dili Türkçe ve Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkçenin Sırları Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kentte faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve yarışmada ilk 100’e giren öğrenciler katıldı.

4 bin 350 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada dereceye giren öğrenciler adına konuşan yarışmanın birincisi Selçuk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Uçar, "10 bin arkadaşımın kütüphanesinde, dağarcığında müstesna yerini alan ve 4 bin 350 arkadaşımın da okuyarak yarışmaya dahil olduğu Türkçenin Sırları, geçtiği coğrafyalara hayat verecek ve dünya döndükçe akmaya devam edecek” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise Vali Salih Ayhan’ın himayelerinde Sivas’ta eğitim alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Ayhan’a teşekkürlerini iletti.

“Okumak hayatı anlatır”

Türkçenin Sırları Kitap Okuma Yarışması’nın öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Aslan, yarışmaya katılım sağlayan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti. Kitap okumanın önemine vurgu yapan Aslan; "Kitap özgürleştirir. Okumak hayatı anlatır. Okumak, bütün renkleri kucaklamaktır, özgürlüktür." dedi.

Vali Salih Ayhan ise il genelinde 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine 10 bin adet Nihad Sami Banarlı tarafından kaleme alınan Türkçenin Sırları eserinin dağıtıldığını, 4 bin 350 öğrencinin ise bu kapsamda düzenlenen yarışmaya katılım sağladığını belirtti. Bu vesile ile 10 bin öğrenciye dokunabilmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ayhan, "Milli ve manevi değerlerinden uzaklaşan bir neslin bireysel olarak da toplum olarak da sağlıklı bir gelişim göstermesi mümkün değil. Unutmayınız ki geçmişimiz bizim köklerimiz. Köklerimiz ile olan bağımızı sağlayacak yegane unsur ise dilimizdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Türkçenin Sırları” eseri üzerinden gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada birinci olan Selçuk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Uçar, ikinci olan Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Busenur Karataş ve üçüncü olan Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi İsra Bakırcıoğlu ödüllerini Vali Ayhan’ın elinden aldı.