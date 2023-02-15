Depremzedeler için 120 hayvan kestirdiler

Gemerek’te vatandaşlar bir araya gelerek depremzedeler için 120 adet küçükbaş hayvan topladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Sivas’ta da herkes taşın altına elini koyarak afet sonrası zor durumda kalan depremzedelerin yardımına koştu. Gemerek ilçesinde vatandaşlar bir araya gelerek depremzedeler için 120 adet küçükbaş hayvan topladı. tırlara yüklenen hayvanlar Sivas Et ve Süt Kurumuna götürüldü. Burada kesimi yapılan ve kavurma haline getirilen etler depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara gönderildi. Gemerekli vatandaşların bu davranışı büyük takdir topladı. İlçe Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.