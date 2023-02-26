Depremzede çocuklara Sivas’ta tiyatro morali

Sivas Binali Yıldırım KYK yurdunda konaklayan depremzede vatandaşların çocuklarına yönelik Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Palço Çiço tiyatro gösterisi düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binali Yıldırım Yurt Kampüsü’nde çocuk depremzedeleri unutmadı. Çocuklar için ayrı oyun parkları oluşturularak, depremden olumsuz etkilenen çocukların süreci kolay atlatmaları adına bir dizi etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler çerçevesinde Binali Yıldırım Kampüsü Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde Palço Çiço tiyatro gösterisi düzenlendi. Tiyatro gösterisi öncesi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sivas Gençlik Merkezi ve Farabi Gençlik Merkezi gönüllü gençleri yüz boyama, çocuk oyunları gibi bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.

“Çocukların ilgisi paha biçilmezdi”

Palço Çiço tiyatro oyununun Sanat Yönetmeni Fatih Tunç, katılımın yüksek olduğundan ve çocukların ilgisinden bahsederek, “Bu küçük kalplere dokunma fırsatı veren bize kapılarını açan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlimizde barınan misafirimiz olan bu minik depremzedelere psikososyal desteği sağlamak ve yaşanan acılardan uzak tutmak için elimizden geleni yapıp ‘Sahnesizler Tiyatro Ekibi’ olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik ve herkese ulaşmaya çalıştık. Güzel ve eğlenceli bir oyundu. Katılım aşırı yüksek ve çocukların ilgisi paha biçilmezdi” dedi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, etkinlikte bulunan gönüllülere ve tiyatro oyunu ile miniklere keyifli anlar yaşatan tiyatro ekibine teşekkür etti.