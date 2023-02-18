Depremzede çocuklara moral

Sivas’taki gönüllü gençler Sivas KYK Yurduna gelen depremzede çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, psikologlar da psikolojik destek için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yetişkinler depremin şokunu yaşarken, çocukların bundan etkilenmemesi için gönüllüler farklı etkinlikler düzenliyor.

Gönüllü gençler deprem bölgelerinden gelip Sivas’ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşen depremzede ailelerin çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Gençler, psikologlar nezaretinde depremzede çocuklara oyunlarla moral veriyor. Gönüllü ekiple birlikte oyun oynayan minikler, gülen yüzleri ve şakalaşmaları ile eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklara, depremin travmasını atlatabilmeleri için oluşturulan sınıfta, psiko-sosyal, beceri geliştirme, sanat, müzik ve resim gibi etkinlikler de düzenleyip, moral veriliyor.

10 bin kişi barınıyor

Deprem bölgelerinde evlerini kaybeden ve gidecek yakını bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Sivas’ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) depremzedelere kapısını açmıştı. Yaklaşık 10 bin depremzedeye ev sahipliği yapan yurtlarda depremzedelerin barınma, yemek, giyim başta olmak üzere bütün ihtiyaçları da karşılanıyor.