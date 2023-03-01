Kahramanmaraş depreminin arından Sivas’a gelen depremzede çocuklar karda kayarak moral buldu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bazı çocuklar aileleriyle birlikte Sivas’ın Kangal ilçesine geldi. 75. Yıl Ortaokulunda ders başı yapan depremzede çocuklar için Hedef Projesi çerçevesinde moral etkinliği düzenlendi. Eline poşet ve kızaklarını alan depremzede çocuklar Sivaslı arkadaşlarıyla Beşik Tepe mevkiinde kar üzerinde kaydı. Karda kaymanın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar bu sayede moral buldu.

75. Yıl Ortaokulu Okul Müdürü, Gürkan İnce, Hedef Projesi çerçevesinde böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Sivaslı çocuklar ise depremzede arkadaşlarıyla karda kayarak eğlendiklerini söyledi.