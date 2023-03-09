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Depremzede aile kaza geçirdi; 1 ölü 5 yaralı

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Depremzede aile kaza geçirdi; 1 ölü 5 yaralı

Sivas’ta depremzede ailenin karıştığı kazada 1 kişi ölürken aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

SİVAS 09.03.2023, 16:10
Depremzede aile kaza geçirdi; 1 ölü 5 yaralı

Sivas’ta depremzede ailenin karıştığı kazada 1 kişi ölürken aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Kazada 58 ABU 831 plakalı çekici ile Erzincan istikametinden gelmekte olan 26 NF 154 plakalı, içerisinde Kahramanmaraşlı depremzede Göktürk ailesinin bulunduğu araç çarpıştı. Yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerinin operasyonu ile araçtan çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Meliha Göktürk (35) Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazada yaralanan; İ. Göktürk, A. Göktürk, A. Göktürk, İ. Göktürk ve H.Göktürk’ün tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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