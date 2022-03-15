“Deprem ve Afet Bilinci” semineri verildi

Deprem Haftası münasebetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilçedeki okullarda “Deprem ve Afet Bilinci” konulu seminerler gerçekleştirildi.

İmranlı MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Kemal Demetçiçek, Atatürk İlkokulu, Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu ve İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde (ÇPAL) düzenlenen seminerlerde öğrencilere afetle mücadele konularında önemli bilgiler verildi.

İmranlı ÇPAL’de düzenlenen seminere İmranlı Kaymakamı Abdulkadir Zengin, İmranlı MYO Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ergün, İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, öğretim elemanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

İmranlı Kaymakamı Zengin, öğrencilere yapılan bilgilendirmelerden dolayı Ergün’e ve Demetçiçek’e teşekkür etti.