Deprem bölgesindeki besiciler unutulmadı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir iş insanı deprem bölgesindeki besicilere 200 ton kaba yem bitkisi bağışında bulundu.

Fethiye’de faaliyet gösteren Zaralı İş İnsanı Hüseyin Önder, Zara Ziraat Odası Başkanlığı aracılığı ile kaba yem ihtiyacı olan deprem bölgesindeki besicilere dağıtılmak üzere 200 tonluk korunga silajının tamamını hibe etti. Malatya Doğanşehir ve Kahramanmaraş Elbistan ilçelerindeki depremzede çiftçilere dağıtılmak üzere 5 tırlık kaba yem bitkisi yola çıkarıldı. Konu hakkında bilgi veren Önder, deprem bölgelerinde acil olarak yem ihtiyacı olduğunu duyar duymaz harekete geçtiğini belirterek, “Deprem bölgesinde yer alan Malatya Doğanşehir ve Kahramanmaraş Elbistan ilçelerimizde üreticilerimizin hayvanlarını besleyebilmeleri için acil kaba yem ihtiyacı olduğunu öğrendim. Yine deprem bölgesinden Kayseri’nin Tomarza ilçesine çok sayıda hayvan nakli olduğunu, burada da depremzede besicilerin yem ihtiyacı bulunduğu bilgisi üzerine bu üç ilimize gönderilmek üzere 200 tonluk korunga silajının tamamını nakletmeye başladık. Bugün 3 tır Malatya Doğanşehir ilçesindeki Ziraat Odasına, 2 tır da Elbistan’a gitmek üzere yola çıktı. Yemlerimizin tamamını birkaç gün içerisinde deprem bölgesindeki üreticilerimize ulaştırmış olacağız. Besicilerin ihtiyaçları konusunda bizleri bilgilendiren Oda Başkanı Zeki Şimşek beye teşekkür ederiz” dedi.