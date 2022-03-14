STSO Başkanı Mustafa Eken, henüz fabrikalar üretime başlamadan Demirağ OSB’de 10 Bin 400 kişiye istihdam sözü aldığını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Mart ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Şubat ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Meclis Üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetleri ve Oda çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

“Hepimizin memleketimize bir borcu var”

Başkan Mustafa Eken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak şeffaf bir yönetim anlayışı ile görev yaptıklarını belirterek, “Hepimizin memleketimize bir borcu var. Burada çalışarak, üreterek hep birlikte bu borcumuzu ödüyoruz. Bu görevi yapmaya devam ettiğimiz sürece tüm Sivas’ı kucaklamaya devam edeceğiz. Seçimden seçime gidip bize oy verin demeyeceğiz. Biz hiç durmuyoruz gece gündüz, sabah akşam sahadayız. Üyelerimizin derdiniz sıkıntısını dinliyor, çözüm için girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

“3 ayda35 firmaya 4 milyar 229 milyon TL yatırım”

Başkan Eken, Demirağ OSB’nin cazibe merkezi kapsamına alınmasının ardından çok yoğun bir şekilde arsa tahsisi yapıldığının altını çizerek, “Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla Demirağ OSB’nin ilk yatırımcısı olan fabrikasını ziyaret ettik. Firmamıza teşekkür ediyorum. Fabrikada 450 kişi çalışmaya başlamış, bir dahaki bu sayı ay 650, 3 ay sonra 850 ve yılsonunda da bin 250 kişiyi istihdam edecekler. Ne mutlu bizlere bin 250 kardeşimiz Demirağ’da ekmek sahibi olacak. Demirağ OSB’nin cazibe merkezi olması için görüştüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımıza kararname imzalandıktan sonra 10 bin kişilik istihdamı sağlayacağız diye söz vermiştim. 3 aylık süreçte 35 firmaya 4 milyar 229 milyon TL yatırım ve 10 Bin 400 kişiye istihdam taahhüdü karşılığında arsa tahsislerini gerçekleştirdik. 1.OSB’de açıldığı günden bu güne 11 Bin kişi istihdam ediliyor. Henüz fabrikalar üretime başlamadan Demirağ OSB’de 10 Bin 400 kişiye istihdam sözünü aldık. Rabbim yatırımcılarımıza hayırlı bol kazançlar versin. Sivas’ın işsizliğini Demirağ OSB ile çözeceğiz. Şehrimizi Demirağ ile kalkındıracağız” şeklinde konuştu.