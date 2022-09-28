Delege "Öze dönüş" dedi

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, kendi iradelerine ipotek koymaya çalışanlara ilçe delegelerinin cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

Aydın Yılmaz, Öze Dönüş Hareketi’nin büyük bir teveccühle sandıktan zaferle çıktığını söyleyerek, “25 Eylül’de Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurul ve Şube delege seçimleri yapılmış ve mevcut yönetimin her türlü kara propagandasına karşı duruşunu bozmayan ’Öze Dönüş Hareketi’, büyük bir teveccühle sandıktan başarıyla çıkmıştır. Mevcut yönetimin sendikamızın bütçesini, araç ve gereçlerini yani tüm imkânlarını kullanmasına rağmen üyeler sandıkta ’Öze Dönüş’ demiştir. 3009 üyeden 2624’ü sandık başına gitmiş ve seçime katılım yüzde 87.2 olmuştur. Kullanılan oyların yüzde 53.7’sini alan ’Öze Dönüş Hareketi’ 91 merkez delegesinin 49’unu çıkarmış, mevcut yönetim ise yüzde 46.3 oy oranı ile 42 delege çıkarabilmiştir” dedi.

“En büyük engel olan doğal delege sorunu”

Yılmaz, bazı sendika tüzüklerinde bulunan ve şube genel kurulunun demokratik yöntemlerle oluşmasının önündeki en büyük engelin doğal delege sorunu olduğunu söyleyerek, “Maalesef sendika tüzüğümüzde de bulunmaktadır. Sendika içi demokrasiyi zehirleyen, mevcut yönetimleri koruyan, seçime girmeden, üyenin onayı alınmadan sahip olunan bu hak, hakkın kötüye kullanılmasının hukukça himaye edilmesidir. Başkan da dâhil mevcut yönetimdeki hiçbir doğal delege üyelerimizin onayını almamıştır. Seçim süreci ile ilgili daha önceki açıklamamızda, cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir dönemde neden sendika başkanını ve şube yönetimini doğrudan üye seçmemektedir diye sormuştuk. 25 Eylül’deki seçim sonuçları Öze Dönüş Hareketinin üye nezdindeki kabulünü, bu hareketin haklılığını ortaya koymuştur. İlçe yönetim ve delegelerimizin de bu yönde karar alacağından şüphemiz yoktur. Kendi iradelerine ipotek koymaya çalışanlara ilçe delegelerimiz cevabı sandıkta verecektir. Çünkü ilçe yönetim ve delegelerimizin tamamı bir grup veya zümrenin değil, Eğitim-Bir-Sen’in yönetim ve delegeleridir” diye konuştu.