Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesine 2 ödül birden

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (CSBMYO) bünyesinde yer alan SCÜ Film Atölyesi (CÜFA) Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen yarışmada 2 ödül birden kazandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İstanbul Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla SETEM tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde, CÜFA tarafından SCÜ Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Turgay Kural’ın yönetmenliğinde hazırlanan Ada’m adlı belgesel sinema filmi, En iyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak iki kategoride de ödül aldı.

65 profesyonel belgesel sinema filminin yarıştığı ulusal belgesel kategorisinde Öğr. Gör. Kural yönetmenliğinde hazırlanan Ada’m adlı belgesel sinema filmi birçok yapımı geride bırakarak 2 ödülü SCÜ’ye kazandırdı.

Daha önce Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Santipur Film Festivali uluslararası belgesel sinema kategorisinde gösterim seçkisine girmeye hak kazanan Ada’m, Özgür Sinema Festivali’nde ‘‘En İyi Belgesel Sinema Üçüncülük’’ ödülünü almaya hak kazanmıştı. 9. İpekyol Film Festival’inden de ödülle dönen Ada’m belgeseli 1 uluslararası, 3 ulusal başarı daha kazanarak ödül sayısını 4’e çıkarmış oldu.

CSBMYO Müdürü Doç. Dr. Fatma Derya Biçer ve Öğr. Gör. Kural, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı makamında ziyaret ederek ödülleri takdim ettiler. Kural’ı başarısından dolayı tebrik eden Rektör Yıldız, SCÜ’nün belgesel sinema alanında da markalaştığına dikkat çekerek Üniversitede yapılan her çalışmaya destek verdiklerini ifade etti.