Cumhuriyet üniversitesi bu alanda 2. Oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” bakımından 92 öğretim elemanı katılımı ile 2. oldu.

Uluslararası İlişkiler Ofisi 2019 yılı YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda “Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğretim Elemanı Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” kategorisinde gerçekleşen hareketlilikler kapsamında 70 gelen öğretim elemanı ile 3’üncü sırada yer almıştı.

YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda ise bu başarımızı daha da artırarak “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” kategorisinde bir önceki yıl gerçekleşen hareketlilikler kapsamında 92 giden öğretim elemanı ile 2’nci sırada yer aldı. Ayrıca 2020’de 26’sı öğrenci ve 7’si personel olmak üzere 33 kişi SCÜ’ye gelirken, 30’u personel, 14’ü öğrenci olmak üzere 44 kişi yurt dışına gönderildi.