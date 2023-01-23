Cumhuriyet Teknokent’te yeni bir portatif spektrometre geliştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal ve Doç. Dr. Erdoğan Özdemir tarafından Cumhuriyet Teknokent’te Ar-Ge çalışmaları yapılarak yeni bir UV/Visible Spektrometresi geliştirildi.

Öğretim Üyeleri Kartal ve Özdemir yaptıkları açıklamada ülkemizde spektrometre ile yapılan analizlerde büyük ölçüde yabancı firmaların cihazlarının kullanıldığını, bu cihazların pahalı cihazlar olduğunu ve yalnızca laboratuvarlarda kullanım için tasarlandığını ifade ettiler.

Kartal ve Özdemir ayrıca, geliştirdikleri yeni spektrometrenin ise ithal edilen spektrometrelere göre fiyat olarak uygun ve geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurguladı.

İlk etap çalışmaları tamamlanan spektrometrenin diğer aşamaları da tamamlandığında, eğitimden gıdaya ve optik sektörüne kadar pek çok alanda ürün kalitesini belirlemede, perakende satış ve araştırma amaçlı olarak rahatlıkla kullanılabilecek.