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CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.
SİVAS 23.03.2022, 13:56
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları spor alanında da göstermiş olduğu başarı ile adından söz ettirdi. 2021-2022 Okullararası Jimnastik yarışmasında, C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu’ndan müsabakaya katılan öğrenciler Minik B Erkekler ve Minik B Kızlar kategorisinde il birincisi oldu.