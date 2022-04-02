CÜ Vakfı okullarında “Küresel Farkındalık” günleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında düzenlenen "İklim İçin Bilim Okulda" projesi dolayısıyla çeşitli gösteriler yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından organize edilen, Avrupa Birliği İklim Diplomasisi etkinlikleri dolayısıyla faaliyet gösteren "İklim İçin Bilim Okulda" (İBO) projesi gerçekleştirildi. İklim değişikliğine dikkat çeken, eğlenceli ve öğretici bilim gösterilerinin gerçekleşmesine ve ortaokul öğrencilerinin interaktif olarak katılarak iklim bilimi ve araştırmaları konusunda farkındalık kazanmasına öncülük eden İklim İçin Bilim Okulda projesinin bu haftaki durağı Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları oldu. Proje eğitmenleri tarafından küresel ısınma, atık bilinci, sürdürülebilir çevre, geri ve ileri dönüşüm gibi konularda zaman zaman eğlendiren zaman zamansa düşündüren bilim gösterileri yapıldı.

Öğrencilerin kişisel gelişimler açısından önemli

Üç gün boyunca çeşitli bilim gösterilerine sahne olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları bu süreci küresel farkındalık günleri olarak ilan etti. Çalışmaya katılan Kurum Eğitim Koordinatörü Samet Ünlü, Okul Müdürü Zafer Babacan ve Fen Bilimleri Öğretmeni Aliyenur Uslu, “böyle değerli bir projenin Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, bu çalışmanın öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri açısından da çok önemli etkilerinin olacağını ifade ettiler ve projenin organizatörü olan Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve proje eğitmenlerine teşekkür ettiler.